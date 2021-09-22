Байден заявил, что США будут выступать против попыток сильных стран доминировать над слабыми.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Джо Байдена о нежелании начинать новую "холодную войну".

Его комментарий опубликовал телеканал "Дом".

Во время выступления на общих дебатах в рамках Генеральной Ассамблеи ООН президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут оказывать сопротивление попыткам более сильных государств захватывать территории более слабых.

По его словам, США на мировой арене будут строго конкурировать с другими странами и руководствоваться собственными ценностями и силой.

Читайте такжеЗеленский встретился с Президентом Еврокомиссии: о чем говорили"(Соединенные Штаты) будут заступаться за наших союзников и наших друзей и выступать против попыток сильных стран доминировать над слабыми, или с помощью изменения территории силой, экономического давления, технической эксплуатации или дезинформации. Но мы не стремимся, скажу это снова, - мы не хотим новой "холодной войны" или разделенного мира на непреклонные блоки", - подчеркнул Байден.

Он заверил, что Соединенные Штаты готовы работать с любой страной, которая стремится активизировать и добиваться мирного урегулирования общих вызовов.

"Если у нас даже есть большие разногласия в других областях. Потому что мы все пострадаем от последствий нашей неудачи", - сказал президент США.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Байдена.

"Я думаю, что нежелание развязывать очередную холодную войну - это очень похвально для США, но, к сожалению, есть государства, в том числе и Российская Федерация, которые ищут свою войну. Поэтому вопрос не в том, что США не будут делать инициативно, а в том, что они будут делать, чтобы другие не развязывали холодные и "горячие" войны", - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, ранее Байден заявил, что США продолжат защищать союзников, но военная сила будет "последним средством". По его словам, Соединенные Штаты готовы применить силу тогда, когда будет необходимо, но не все проблемы можно решить с помощью оружия.

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Авторы: Виталий Саенко, Людмила Жерновская