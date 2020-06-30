Кулеба объяснил, почему Украина не может требовать от РФ компенсации за аннексию Крыма

При этом министр отметил, что компании могут судиться.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба исключил требование компенсации от России за аннексию Крыма, поскольку это навредит стратегии о незаконной оккупации территорий Украины.

Об этом он рассказал в интервью Крым. Реалии.

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«А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа, заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совсем другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконное, и что это оккупация по международному праву», – пояснил министр.

При этом он отметил, что компании могут судиться.

«Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция РФ в широком статусе, чем статус государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация», – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины призывают международных партнеров усилить санкционное давление на Россию из-за проведения голосования за поправки в Конституцию Российскую Федерацию на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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