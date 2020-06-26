В МИД призывают усилить санкционное давление на Россию из-за голосования за поправки Путина в ОРДЛО

В МИД уверены, что итоги «голосования» на временно оккупированных Россией территориях Украины искажают результаты общероссийского голосования.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают международных партнеров усилить санкционное давление на Россию из-за проведения голосования по поправкам в Конституцию Российскую Федерацию на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом говорится в обнародованном заявлении украинского внешнеполитического ведомства в связи с голосованием о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации, которое началось 25 июня и продлится до 1 июля.

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«Украина решительно осуждает факты противоправной организации оккупационной администрацией РФ «голосования» на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым и города Севастополь», - заявили в ведомстве.

В МИД подчеркивают, что проведение Россией «голосования» на временно оккупированных территориях Крыма противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права, а также законодательству Украины.

«Украинская сторона считает, что итоги «голосования» на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, в котором примут участие граждане Украины путем использования принудительно навязанных российских паспортов, в том числе жители Донецкой и Луганской областей, искажают результаты общероссийского голосования. Его «результаты» будут юридически ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий», - говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что «все причастные к противоправной организации и проведению нынешнего общероссийского голосования на временно оккупированных территориях Украины будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины».

«Украина обращается к международным партнерам с просьбой осудить организацию «голосования» на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь и в Донецкой и Луганской областях, в том числе путем усиления санкционного давления на Российскую Федерацию», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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