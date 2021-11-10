Если РФ попытается использовать энергоносители в качестве оружия, Штаты настроены предпринять надлежащие действия, заверил госсекретарь.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Российская Федерация еще не использует газ как оружие, хотя министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба имеет другое мнение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с Кулебою по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США. Трансляция из Вашингтона велась Государственным департаментом США в YouTube.

"Мы изучаем, использует ли Россия энергоносители, которые имеет в своем распоряжении, должным образом, или она стремится превращать их в оружие", – сказал Блинкен и добавил, что Россия имеет достаточное количество газа, чтобы удовлетворить потребности Европы.

По его убеждению, Россия должна предпринять шаги, чтобы увеличить поставки газа в Европу и облегчить текущую ситуацию.

"В прошлом мы видели, что Россия использовала энергоносители как оружие, как политический инструмент. Мы очень внимательно отслеживаем любые признаки такого рода усилий, к которым она прибегала в прошлом", – сказал Блинкен.

Читайте такжеСША и Украина подписали важный документТакже он напомнил, что США и Германия в июле выступили с совместным заявлением по газопроводу "Северные поток-2", энергетической безопасности и усилий, направленных на укрепление позиций Украины. "Мы настроены воплотить это соглашение", – сказал Блинкен и вспомнил о прошлых заявлениях канцлера Германии Ангелы Меркель.

По его слова, Меркель отмечала, что будет сделано все возможное, чтобы "Северный поток-2" не стал заменой для транзитных поставок газа через территорию Украины.

"Если Россия попытается использовать энергоносители как оружие или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, мы настроены, и Германия тоже настроена, принять надлежащие действия", – отметил Блинкен.

В свою очередь, Кулеба сказал, что Украина и США разделяют мнение, что "Северный поток-2" по сути является плохим проектом.

Глава МИД сказал, что считает важными переговоры США и Германии по поводу совместного заявления, которое предусматривает четкие обязательства Германии по отношению функционирования "Северного потока-2" и энергетической безопасности в регионе в более широком смысле.

При этом Кулеба сказал, что "Россия использует газ как оружие".

"Россия должна получить очень сильный сигнал не только от Соединенных Штатов и других столиц, но также и из Берлина, что это не игра, которая принесет выгоду России", – заявил Кулеба.

Он напомнил, что "Северный поток-2" – это не только проблема Украины, но и проблема Европы.

Напомним, 22 июля посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от Германии мер в ответ на газовый шантаж РФ.

Автор: Виталий Саенко