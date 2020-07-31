В МИД Украины заявляют о необходимости расширять санкции ЕС против России

Особое внимание глава МИД уделил угрозам, которые масштабная милитаризация Россией Крыма и Черноморского региона представляет для общеевропейской безопасности.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє про необхідність розширювати санкції Європейського Союзу проти Росії Федерації за анексію нею Криму.

Про це Кулеба повідомив під час зустрічі з керівниками дипломатичних місій ЄС, зустріч із керівниками дипломатичних місій ЄС, акредитованих в Україні, повідомляє прес-служба МЗС.

Міністр зазначив, що йдеться про незаконний запуск залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованих Кримом, а також проведення голосування на півострові щодо поправок до Конституції РФ.

"Кулеба подякував ЄС за "кримський" пакет санкцій і наголосив на необхідності його розширення з огляду на те, що Російська Федерація надалі продовжує окупацію та нехтує своїми зобов’язаннями як держави-окупанта згідно з міжнародним правом", - сказано в повідомленні.

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Глава МЗС також закликав європейських партнерів долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму, як тільки ініціатива буде остаточно оформлена.

Однією з тем зустрічі міністра з послами стала правозахисна ситуація в окупованому Росією Криму, протиправні переслідування українських громадян. Міністр переконаний, що санкційна політика ЄС за порушення прав людини має застосовуватися і до злочинних дій РФ у тимчасово окупованому Криму.

"Увагу глава МЗС приділив загрозам, які масштабна мілітаризація Росією Криму та Чорноморського регіону становить для загальноєвропейської", - додали у зовнішньополітичному відомстві України.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає посилити тиск на Кремль через порушення прав людини в Криму і мілітаризацію півострова.

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