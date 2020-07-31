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В МИД Украины заявляют о необходимости расширять санкции ЕС против России

21:09, 31 июля 2020
Политика
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Кулеба заявляет о необходимости расширять санкции ЕС против России / фото УНИАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє про необхідність розширювати санкції Європейського Союзу проти Росії Федерації за анексію нею Криму.

Про це Кулеба повідомив під час зустрічі з керівниками дипломатичних місій ЄС, зустріч із керівниками дипломатичних місій ЄС, акредитованих в Україні, повідомляє прес-служба МЗС.

Міністр зазначив, що йдеться про незаконний запуск залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованих Кримом, а також проведення голосування на півострові щодо поправок до Конституції РФ.

"Кулеба подякував ЄС за "кримський" пакет санкцій і наголосив на необхідності його розширення з огляду на те, що Російська Федерація надалі продовжує окупацію та нехтує своїми зобов’язаннями як держави-окупанта згідно з міжнародним правом", - сказано в повідомленні.

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Глава МЗС також закликав європейських партнерів долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму, як тільки ініціатива буде остаточно оформлена.

Однією з тем зустрічі міністра з послами стала правозахисна ситуація в окупованому Росією Криму, протиправні переслідування українських громадян. Міністр переконаний, що санкційна політика ЄС за порушення прав людини має застосовуватися і до злочинних дій РФ у тимчасово окупованому Криму.

"Увагу глава МЗС приділив загрозам, які масштабна мілітаризація Росією Криму та Чорноморського регіону становить для загальноєвропейської", - додали у зовнішньополітичному відомстві України.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає посилити тиск на Кремль через порушення прав людини в Криму і мілітаризацію півострова.

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