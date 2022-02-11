Глава МИД Украины считает, что слова Лаврова надо рассматривать в контексте ложных заявлений РФ о якобы подготовке Украиной какой-то наступательной операции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление министра иностранных дел Российской Федерации о возможной эвакуацию российских дипломатов из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга из Харькова, который транслировался в социальной сети Facebook.

"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемого Россией нарратива о том, что именно Украина готовит какие-то агрессивные действия, какую-то наступательную операцию. Поэтому они пытаются таким образом продемонстрировать, что их дипломаты находятся в "опасности", и они нуждаются в защите. Все это сейчас такая игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "Кто виноват?"- сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина не готовит никакой наступательной операции.

Как гласит стенограмма на сайте МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 февраля в Москве заявил, что, наверное, будет советовать неосновному персоналу посольства РФ в Киеве на время вернуться в Россию.

"Эвакуируют сотрудников посольств, англосаксонских граждан призывают как можно скорее уехать из Украины. Мы сами уже задумались: возможно, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Посмотрели на их действия. Наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время поехать домой. Не знаю, какие замыслы у наших англосаксонских коллег. Это печально", - заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вдоль всей границы Украины со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тысяч российских военных.