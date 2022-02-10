Речь идет, в частности, о неосновном персонале.

Министерство иностранных дел России посоветует неосновному персоналу дипломатической миссии в Украине на некоторое время покинуть страну.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, информирует РБК.

Лавров отметил, что "Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей".

Соответствующее заявление Лаврова сделал после переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс по ситуации вокруг Украины. Он отметил, что эта встреча "не привела к существенным сдвигам".

По словам Лаврова, Россия не исключает частичной эвакуации дипломатов из Украины в связи с аналогичными действиями США и Великобритании.

"Мы уже задумались сами, возможно именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников (из Украины - УНИАН). Мы тоже посмотрели на их действия, и, видимо, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время поехать домой", - сказал Лавров.

Читайте такжеБольшинство работников посольства США остались в Киеве, в ОПУ поблагодарилиНапомним, США, Великобритания, Австралия и Германия сообщили украинскому МИД о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников своих посольств или позволить им добровольно покинуть территорию Украины из-за сообщения об угрозе вторжения России в Украину.

5 января Канада также объявила о намерении временно вывезти из Украины членов семей дипломатических сотрудников, в том числе детей до 18 лет и членов семей, которые их сопровождают. 30 января Канада временно отозвала второстепенный персонал из своего посольства в Украине.

Стоит отметить, что в Украине находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

В конце января этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что войск РФ вблизи границ Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.

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