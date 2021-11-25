Украина же параллельно получает новое усиление обороноспособности, новое вооружение для нашей армии, отметил глава МИД.

Международные партнеры разрабатывают экономические меры против Российской Федерации в случае нового наступления на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн брифинга.

"Мы видим, как за последнее время тональность сигналов международного сообщества в сторону Кремля стала значительно жестче. Европейский Союз, НАТО, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Швеция, страны Балтии, Польша и ряд других партнеров уже поддержали Украину и предостерегли Россию от эскалации. В ряде мировых столиц разрабатываются конкретные экономические меры, которые способны сделать больно российской экономике и кошелькам российских богачей. Украина параллельно получает новое усиление обороноспособности, новое вооружение для нашей армии", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД отметил, что внешнеполитическое ведомство сейчас работает в режиме 24/7, чтобы сохранить и усилить международную поддержку Украины, прежде всего в вопросах военной политики и сотрудничества.

Читайте такжеВ США предлагают увеличить военную помощь Украине на фоне возможного наступления России

"Главная цель - сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий. Для этого в Москве должны четко осознать, какие политические, экономические и человеческие потери она понесет в случае нового этапа агрессии. Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля. Он включает политическое и экономическое сдерживание России, а также военную помощь Украине. В этом и заключается ключевая задача дипломатов. Организовать высокий уровень международной поддержки для достижения главной цели, чтобы не было новой волны войны", - сказал Кулеба.

Министр убежден, что в Москве должны четко осознать, какие политические, экономические и людские потери она понесет в случае нового этапа агрессии.

"Мы не пытаемся угадать, что в голове у Путина, это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому лучше этого не делать", - отметил Кулеба.

По его словам, сейчас Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремится подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась после завершения "холодной войны".

"Можно сказать, взять реванш за поражение, которое произошло 30 лет назад. Убежден, что России не удастся достичь этих целей благодаря двум факторам: выдержке и силе Украины, а также силе скоординированной реакции мира", - добавил министр.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко