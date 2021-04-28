Ранее Путин заявил, что руководство Украины перед "обсуждением проблем Донбасса" должно провести переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

Прямые переговоры с главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет.

Читайте такжеЗеленский поручил подготовить новое заседание СНБООб этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы HARDtalk на телеканале BBC News World, передает РБК-Украина.

"Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта - в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал глава МИД.

Что этому предшествовало

На фоне эскалации на востоке Украины и наращивания российских войск у украинских границ Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе.

Реагируя на приглашение, Путин заявил, что руководство Украины перед "обсуждением проблем Донбасса" должно провести переговоры с "ДНР" и "ЛНР". Если же Зеленский хочет провести встречу о развитии двусторонних отношений между Киевом и Москвой, то ему, мол, стоит приехать в столицу России.

После этого замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва предложила Германии и Франции провести встречу на Донбассе с участием Украины и террористических организаций "Л/ДНР".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что звать Путина на переговоры в Киев никто не будет. Ермак считает это абсолютно некорректным.

Владимир Зеленский отверг предложение главы Кремля Владимира Путина провести переговоры с участием главарей "ЛНР" и "ДНР". Украинский лидер подчеркнул, что не будет общаться с террористами.

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Автор: Людмила Жерновская