В горсовете прокомментировали информацию, которая распространяется в сети.

Харьковский горсовет официально опроверг информацию из сети о том, что городской голова Геннадий Кернес якобы впал в кому.

Как говорится в заявлении городского совета на его сайте, Кернес действительно находится на больничном, но «полностью контролирует ситуацию в городе».

"Информация, которую распространяют некоторые харьковские паблики о том, что якобы Харьковский городской голова Геннадий Кернес впал в кому, не соответствует действительности. Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций «не слишком удачных» политиков. Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе», – заявили в мэрии Харькова.

Кернес перестал появляться на публике: что известно

Кернес не появляется на публике около трех недель - в последний раз он участвовал в публичных мероприятиях на День города, 23 августа.

Утром 11 сентября у здания 17-й городской больницы журналисты заметили автомобиль Toyota с номерами "0202" - такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и оцепление.

61-летний Геннадий Кернес - один из претендентов на пост Харьковского городского головы на очередных местных выборах 25 октября 2020 года. Летом 2020 года он заявил, что идет на выборы вместе с партией "Блок Кернеса - Успешный Харьков". В случае победы Кернес в третий раз будет мэром Харькова.

14 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в офисе президента сообщило, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом и впал в кому.

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Автор: УНИАН