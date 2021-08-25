Он отметил, что если бы Украина не начала защищаться на Донбассе, то войны бы не было.

Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что "оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться".

"Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели", - отметил Кучма.

А вот оккупация, по его словам, это совсем другое. "Это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться", - отметил он.

Кроме этого, по словам политика, относительно причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма состоялась потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы наконец начали отвечать окупанту, перешли к сопротивлению.

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"Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться вплоть до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия", - сказал Кучма, передает Украинская правда.

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Автор: Ирина Погорелая