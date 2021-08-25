Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что "оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться".
"Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели", - отметил Кучма.
А вот оккупация, по его словам, это совсем другое. "Это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться", - отметил он.
Кроме этого, по словам политика, относительно причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма состоялась потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы наконец начали отвечать окупанту, перешли к сопротивлению.
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"Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться вплоть до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия", - сказал Кучма, передает Украинская правда.
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