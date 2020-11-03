Он считает, что таким образом в «СН» пытаются через «революционную целесообразность» изменить состав Конституционного суда.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий убежден, что протест под зданием КСУ 30 октября был организован некоторыми представителями партии «Слуга народа».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой».

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«На сегодняшний день применяется следующая методика, появляется из трех пунктов. Я не знаю, кто в этом участвовал, но получается это из партии «Слуга народа». Я не думаю, что это был съезд партии. Какая-то ячейка была. И во втором пункте предполагается улица, которая заставит судей уйти в отставку. Такое может быть, когда идет революция, и тогда действует закон общества. Но со временем все законы приводятся к конституционным нормам, чтобы общество успокоилось. Сейчас улица применяется как искусственный механизм по решению проблемы вокруг КСУ. Но никакой проблемы не было и нет. Сразу же собирается митинг возле КСУ около 500 человек, и радикально настроенные лица ставят ультиматум: если судьи КСУ не уйдут в отставку, то они начнут пропадать», - сказал Тупицкий.

Также он добавил, что после митинга в Киеве произошло давление на судью Петра Филюка, к которому активисты пришли домой.

Кроме того, Тупицкий обвинил представителя президента в КСУ Федора Вениславского в потакании участникам акции: «Представитель президента призывает улицу разобраться с судом. Какая улица? О ком он ведет речь? Об искусственно созданных радикалах, которым платят деньги, чтобы они это делали?»

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона "О НАБУ". В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

27 октября Конституционный суд принял решение в деле по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Дмитрий Хилюк