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Прокуратура просит суд вернуть в СИЗО подозреваемого в убийстве экс-министра Кожару

18:26, 21 мая 2020
Политика
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Леонид Кожара вышел из СИЗО после внесения залога / фото Нацполиция

Прокуратура Киевской области в четверг, 21 мая, подала в суд апелляцию, в которой просит о содержании экс-министра иностранных дел Леонида Кожары под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщили в ведомстве, передает Радио Свобода.

Читайте такжеЭкс-министр иностранных дел задержан по подозрению в умышленном убийстве (фото)Когда суд рассмотрит апелляцию, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Кожара вышел из СИЗО после внесений всей сумы залога.

Экс-министра подозревают в убийстве предпринимателя, бывшего главы правления телеканала «Интер» Сергея Старицкого.

21 февраля Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Козерод в селе Чайки Киевской области. Сначала в полиции заявили, что мужчина причинил себе смерть, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу.

Однако 22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства на убийство – ч. 1 ст. 115 УКУ.

25 марта Кожару задержали сотрудники полиции. 27 марта суд избрал Кожаре меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере более 14 миллионов гривень.

На заседании суда адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу.

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