По соцсетям разлетелись мемы о неестественной позе российского президента и непривычно коротком столе.

Видео (возможно, смонтированное) встречи президента России Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу до сих пор активно обсуждают в соцсетях.

УНИАН собрал самые оригинальные реакции пользователей.

В четверг, 21 апреля, российские пропагандистские СМИ показали кадры с якобы встречи президента РФ с главой российского оборонного ведомства.

На видео министр докладывает о ситуации в Мариуполе и "успехах" российских захватчиков в городе. Путин в свою очередь объявляет о планах отказаться от штурма мариупольского завода "Азовсталь".

Короткие кадры с этой встречи не могли не озадачить. Странных деталей - немало. Это и неестественная поза президента, и гражданская одежда министра, и необычно короткий стол (в последнее время лидер страны-агрессора предпочитал встречи за абсурдно длинными столами).

Странным пользователям сети показалось и поведение обоих участников встречи. Кое-кто предполагал, что крепко держась за стол Путин пытался скрыть, что у него дрожат руки. Шойгу тем временем едва сдерживался от того, чтобы нервно притоптывать ногой. Все это вылилось в многочисленные мемы о состоянии обоих.

Высказывали и мнение, что видео смонтировано, и на самом деле вживую Путин и Шойгу не встречались. В частности, советник председатель ОПУ Алексей Арестович отметил:

"Путин вцепился рукой в стол, у него задраны брюки, слишком короткие, у него удлинены виски, будто он не стригся давно. В какой-то момент мелькают квадратики в районе головы, что вызывает ощущение, что его цифровизировали, как стюардесс",

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко предположил, что на самом деле Путин сидит у телевизора, а Шойгу – это примонтированный человек на видео.

Другим казалось, что примонтировали на самом деле голову Путина.

Как бы там ни было, пользователям соцсетей пришлась по душе затея пофантазировать о том, кто еще мог бы принять участие в этой встрече.

Вспомнили на этом фоне и старую цитату Путина об опасности того, чтобы держаться за свое кресло зубами.

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