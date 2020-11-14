На видео вместе с президентом появились еще двое инфицированных коронавирусом украинских чиновников - Руслан Стефанчук и Алексей Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео из больницы "Феофания" в Киеве, где находится в стационаре. У него несколько дней назад подтвердили заражение коронавирусом, однако президент уверяет, что у него хорошее самочувствие.

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"Чувствую себя достаточно хорошо", - сказал Зеленский о своем самочувствии.

Президент также говорил о карантине выходного дня, невмешательстве Украины в выборы в США, открытии новых контрольных пунктов въезда/выезда на передовой в Луганской области, программе "Здоровая нация".

На видео появились еще двое инфицированных коронавирусом украинских чиновников. Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о работе парламента в условиях коронакризиса и законопроектах, которые планируются к рассмотрению в ближайшее время.

А вице-премьер-министр Алексей Резников подробно рассказал о модернизации КПВВ, инфраструктурных проектах на Донбассе и перспективе реинтеграции временно оккупированных территорий.

Коронавирус у Зеленского: что известно

Владимир Зеленский объявил о том, что заразился коронавирусом, 9 ноября. Сначала сообщалось, что он лечится дома, но утром 12 ноября выяснилось, что президент госпитализирован в "Феофанию".

В больнице в распоряжении Зеленского отдельное помещение, оборудованное для видеоконференций, и спецсвязь. Президент продолжает выполнять свои обязанности.

Вместе с Зеленским в "Феофании" лечится и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Главврач "Феофании" рассказал об условиях лечения президента Зеленского.

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Автор: Виктория Гордиенко