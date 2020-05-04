"Никаких переговоров с "Л/ДНР": Ермак рассказал, кто может войти в Консультативный совет при ТКГ

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что Украина никогда не будет вести никаких переговоров с так называемыми «ЛНР» и «ДНР».

В Консультативный совет в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) могут войти только граждане Украины, которые не участвовали в войне на Донбассе, не убивали украинских военных, не принимали незаконных решений и не являются преступниками.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформы, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

"Об идее создания Консультативного совета в рамках Минского процесса. Украина никогда не будет вести никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". К сожалению, на протяжении всех шести лет переговоров в Минске единственными представителями так называемых территорий (ОРДЛО - УНИАН) были именно представители так называемых "ЛНР" и "ДНР", поэтому эта проблема обеспокоила нас с самого начала", - отметил он.

По словам Ермака, согласно Минским договоренностям Украина должна согласовать три законодательных акта с представителями временно оккупированных территорий. "Украина воспринимает как «представителей (временно оккупированных - УНИАН) территорий» представителей гражданского общества, граждан Украины (поскольку многие люди, проживающие сегодня на оккупированных территориях, получили российские паспорта), которые имеют единственное украинское гражданство, не принимали никакого участия в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, которые не являются преступниками, которые не убивали украинских военных, не принимали преступных решений - с этими людьми мы готовы сегодня в рамках Минского процесса (вести переговоры - УНИАН)", - отметил руководитель президентского офиса.

Ермак подчеркнул, что в Минском процессе есть только три стороны - Украина, Россия и ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось заседание ТКГ с участием руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате». Подписание должно было состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

Позже издание «Зеркало недели» обнародовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, ФРГ, Францией и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающего голоса, а по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательного голоса.

Через несколько дней около 60 депутатов от «Слуги народа» призвали президента Владимира Зеленского не допустить создания Консультативного совета в политической подгруппе ТКГ в Минске.

25 марта заседание ТКГ состоялось в формате видеоконференции, и решение о создании Консультативного совета не принималось.

31 марта Ермак заявил, что идея создания Консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заверил, что договоренность о создании Консультативного совета при ТКГ никоим образом не легитимизирует ОРДЛО.