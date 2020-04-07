Консультативный совет не меняет структуру ТКГ в Минске - Кулеба

При этом, глава МИД заявляет, что основательно еще не разговаривал с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком относительно оккупированного Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что возможное создание Консультативного совета в рамках политической рабочей подгруппы не изменит структуру Трехсторонней контактной группы по переговорам в Минске, призванных мирно урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе.

Об этом Кулеба сказал в эфире программы "Обратный отсчет" на UA: Перший.

Министр отметил, что протокол о необходимости создания Консультативного совета, под которым поставил свою подпись руководитель Офиса президента Андрей Ермак, не является международно-правовым документом.

"Это рабочий документ переговорного формата Трехсторонней контактной группы, поэтому здесь нет предмета для юридической оценки и отзыва подписи", - сказал Кулеба.

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При этом, глава МИД подчеркивает, что ситуация остается неизменной.

"Все последние шесть лет Россия обвиняет всех, кроме самого себя в той ситуации, что сложилась после начала ее агрессии против нашего государства", - отметил министр.

Он добавил, что украинская власть осуществляет поиск любых путей для того, чтобы Минский переговорный процесс был действенным, приводил к освобождению граждан и к деоккупации украинской территории.

При этом Кулеба подчеркнул, что "структура Трехсторонней контактной группы не меняется". "И мы не планируем ее изменения. Она состоит из России, которая напала на Украину; из Украины, которая защищается; и из ОБСЕ, которая между ними есть посередине", - уточнил министр.

Отдельно глава МИД сказал, что никогда не поддерживал и поддерживать не будет прямые переговоры с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". "Я еще раз подчеркиваю, это моя принципиальная позиция – прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не должно быть", - заявил Кулеба.

Также руководитель МИД сказал, что он лично с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком пересекается исключительно в вопросах, связанных с Минским процессом.

Кулеба сказал, что у него еще не было детального и обширного разговора с Ермаком насчет того, какие у него взгляды относительно ОРДЛО и местных выборов на оккупированной территории Донбасса.

"У нас есть рабочие вопросы, которые мы прорабатываем, но вы спрашиваете про какую-то систему взглядов. Для этого нам нужно с ним дополнительно пообщаться", - сказал Кулеба.

Министр сказал, что его личная позиция заключается в том, что сначала на Донбассе нужно обеспечить безопасность, а потом говорить о выборах. "Когда будет гарантирована безопасность, тогда можно от безопасности начинать отсчитывать время, которое требуется для создания условий для проведения выборов", - заявил глава МИД.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание ТКГ с участием главы АП Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате". Подписание должно было состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

Позже издание "Зеркало недели" опубликовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, ОРДЛО, Германией, Францией, Россией и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающего голоса, по одному представителю от Германии, Франции, России и ОБСЕ - право совещательного голоса.

Через несколько дней около 60 народных депутатов от "Слуги народа" призвали президента Владимира Зеленского не допустить создания этого совета.