"Нормандская четверка" не обсуждала Консультативный совет в ТКГ, хотя Лавров поднял этот вопрос - Кулеба

Сегодня во время разговора министров иностранных дел стран "нормандской четверки" глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил позицию России относительно создания Консультативного совета.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главы МИД стран "нормандской четверки" сегодня не обсуждали вопрос создания Консультативного совета в рамках политической рабочей подгруппы Трехсторонней контактной группы, хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров поднял этот вопрос.

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Об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга по итогам разговора министров иностранных дел стран "нормандской четверки", который состоялся в формате видеоконференции, отвечая на вопрос относительно обсуждения этой темы.

"Мой российский коллега Сергей Лавров поднял этот вопрос и довольно подробно осветил российскую позицию по этому поводу, но мы этот вопрос не обсуждали. Мы выслушали позицию российского коллеги относительно Консультативного совета", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось заседание ТКГ с участием руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате». Подписание должно было состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

Позже издание «Зеркало недели» обнародовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, ФРГ, Францией и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающего голоса, а по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательного голоса.

Через несколько дней около 60 депутатов от «Слуги народа» призвали президента Владимира Зеленского не допустить создания Консультативного совета в политической подгруппе ТКГ в Минске.

25 марта заседание ТКГ произошло в формате видеоконференции, и решение о создании Консультативного совета не принималось.

31 марта Ермак заявил, что идея создания Консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заверил, что договоренность о создании Консультативного совета при ТКГ никоим образом не легитимизирует ОРДЛО.