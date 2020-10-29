Народный депутат говорит о действиях, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин подготовил заявление о возможном преступлении судей Конституционного суда Украины.

Как сообщил народный депутат в Facebook он обратился с заявлением в Офис генерального прокурора и персонально к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, в котором говорится, что "в действиях судей Конституционного суда Украины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Украины, а именно - действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

По словам Юрчишина, эти действия заключаются якобы в превышении КС своих конституционных полномочий "путем перебирания на себя функций парламента и органов исполнительной власти (захват государственной власти, ветвями которой являются исполнительная и законодательная)".

"Судьи не имели права лишать НАПК права доступа к реестрам, регулировать конфликт интересов, вести учет деклараций и т.д. Таким решением они поставили под угрозу назначение на должности должностных лиц и установление результатов местных выборов, поскольку невозможно будет провести спецпроверку НАПК, без которой назначение не происходит", - считает нардеп.

"Более того, КСУ не имел права устанавливать, что является преступлением (а он пишет об отсутствии общественной опасности в недостоверном декларировании), поскольку это исключительные полномочия парламента", - говорится в тексте.

Как говорится в заявлении, также КС принял решение по статьям, которых не было в представлении, чем нарушил Конституцию.

"Наказание за совершение такого уголовного преступления - лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Надеюсь на оперативное открытие уголовного производства и расследование этих фактов", - подчеркнул Юрчишин.

Он отметил, что внесение изменений в законодательство является ответственностью Верховной Рады.

"Мы должны вернуть полномочия Национальному агентству по предотвращению коррупции - НАПК. Но правоохранители точно должны оценить, почему люди в мантиях незаконно лоббируют интересы пророссийских и олигархических сил", - добавил он.

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Юрчишин также опубликовал текст заявления.

Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Конституционный суд своим решением лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

Кроме статьи Конституции о недостоверном декларировании, КС признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Как говорится в тексте решения, КС пришел к выводу о неконституционности отдельных положений закона № 1700, касающихся полномочий НАПК в части контроля исполнительной власти над судебной ветвью власти, а именно: полномочий и прав НАПК, уполномоченных лиц и уполномоченных подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции, особенностей урегулирования конфликта интересов, возникшего в деятельности отдельных категорий лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, дополнительных мер осуществления финансового контроля, ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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Автор: Надя Пришляк