Президент подчеркнул, что никакие вирусы не должны помешать работе парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Верховная Рада до конца года должна принять решение по Конституционному суду и закон о государственном бюджете на 2021 год.

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Об этом глава государства сказал в своем видеообращении к украинцам из больницы "Феофания", где он проходит лечение от коронавирусной болезни.

Он подчеркнул, что в этом году у Верховной Рады еще много работы.

"Это и решение проблемы с Конституционным судом, и принятие бюджета во втором чтении. И возможные кадровые перестановки. Многие важные законы, которые мы обещали в своей программе, а потому никакие вирусы не должны помешать нам, вам это сделать", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Он напомнил, что многие народные депутаты заболели COVID-19, в частности спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Им желаю здоровья. И всем депутатам, независимо от партии, желаю здоровья", - добавил Зеленский.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Стефанчук в видеоблоге выразил надежду, что работа парламента будет продолжена, и несмотря на отсутствие части депутатов сможет выполнить возложенную на нее функцию.

По его словам, на следующей неделе парламент рассмотрит законопроект о народовластии через всеукраинский референдум и проект закона об "инвестиционных нянях", которым предусмотрена государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Также будут рассмотрены законопроекты о системе общественного здоровья, виртуальных активах, о защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность, и ряд социальных инициатив, направленных на защиту населения Украины в период карантина из-за пандемии COVID-19.

Всего, как отметил Стефанчук, к рассмотрению на разных стадиях запланировано более 100 законодательных актов.

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Автор: Тамара Отовская