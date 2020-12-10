В частности, ВК предлагает предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАЗК.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) подготовила для Верховной Рады Украины шесть предложений с целью разрешения кризиса, вызванного решением Конституционного суда после отмены статьи о недостоверном декларировании активов.

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Об этом говорится в первом срочном заключении, которым располагает УНИАН, подготовленном Венецианской комиссией в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского от 25 ноября.

В частности, в первом предложении сказано, что "уголовная ответственность за сознательное представление ложных деклараций или через непредставление деклараций должна быть восстановлена, но закон может определять более подробно различные санкции в соответствии со степенью уголовной ответственности". Также предлагается сохранять санкционную возможность лишения свободы в тех случаях, когда сумма незадекларированных активов суммарно превышать определенную предельную границу, и если недостоверная информация ответственными лицами будет подаваться специально.

Во-вторых, относительно полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по верификации деклараций, все полномочия агентства в отношении госчиновников, кроме судей, могут быть восстановлены.

В-третьих, что касается полномочий НАНК в отношении судей, в законе можно предусмотреть дополнительные "защитные механизмы".

Кроме того, в-четвертых, независимость НАПК на практике и публичный контроль за его деятельностью должны быть усовершенствованы, как это рекомендовано Группой государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

При этом, в-пятых, некоторые следственные полномочия НАПК могут быть сформулированы более конкретно и четко, или можно предусмотреть специальные исключения или процедурные гарантии в отношении судей.

И в-шестых, для того, чтобы защитить судей от потенциальных злоупотреблений со стороны НАПК, закон может обеспечивать надзор за деятельностью НАПК в отношении судей, - или в форме механизма рассмотрения жалоб, или в форме регулярного отчета НАПК соответствующему судебному органу.

По мнению экспертов ВК, если украинский парламент примет такой механизм рассмотрения жалоб, суд может быть уполномочен осуществлять надзор за деятельностью НАПК в той мере, когда это будет касаться деклараций активов судей.

В Венецианской комиссии считают, что такой суд может быть определен среди реформированных судов, которые имеют самый высокий уровень авторитета.

В то же время, если Верховная Рада примет обязательства регулярной отчетности для НАПК, Высшая квалификационная комиссия судей будет наиболее подходящим органом для проверки таких отчетов.

"Однако, решение возможно, если Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет восстановлена, и если в ее состав войдут профессиональные, честные и независимые специалисты. Поэтому восстановление ВККС является приоритетом", - отмечается в заключении ВК.

Кроме того, добавляется, что в отношении судей Конституционного суда и их финансовых деклараций закон может предусмотреть иной механизм надзора за деятельностью НАПК.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой по ускоренной процедуре предоставить заключение о состоянии украинского антикоррупционного законодательства после решения КС.

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Автор: Виталий Саенко