Только украинский парламент способен вывести страну из конституционного кризиса, и Брюссель может дать понять некоторым депутатам, что дальнейшее участие в уничтожении антикоррупционной системы будет иметь для них последствия.

Есть что-то уникально украинское в конституционном кризисе, который в стране спровоцировало решение Конституционного суда. В странах Евросоюза судебные решения обычно должны быть хорошо юридически обоснованы. Но это совсем не обязательно в Украине, где судебная система продолжает утопать в коррупционных подозрениях.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет аналитик и бывший глава подразделения Еврокомиссии Виллем Альдерсхофф. Уже достаточно долго сохраняются утверждения, что украинские суды выносят приговоры под политическим давлением или согласно личным интересам отдельных судей. На протяжении последних недель бывший председатель Конституционного суда Станислав Шевчук публично заявил, что некоторые судьи ведомства "получают деньги за определенные решения".

Читайте такжеВыход из конституционного кризиса: комитет рекомендует Раде восстановить полномочия НАПКС 2014 года Украина достигла значительного успеха в проведении реформ государственного аппарата и многих других аспектов ежедневной жизни. Но судебная система страны оказалась устойчивой к изменениям. В результате опросы постоянно обнаруживают, что украинцы не доверяют ей. Такие же настроения распространены среди бизнес-сообщества. А потенциальные иностранные инвесторы часто указывают на проблему верховенства закона как на главную причину, почему они не вкладывают деньги в Украине.

Данные системы декларирования активов говорят, что 11 судей Конституционного суда, ответственных за принятие скандального решения, а также члены их семей владеют активами, которые превосходят их официальные зарплаты. Поэтому вполне логично можно прийти к выводу, что они не соответствуют "высоким моральным стандартам" и "профессиональной этике", как того требует украинский закон. Есть также серьезные вопросы по соблюдению процедурных требований при их назначении на должности. В частности это касается требования конкретности отбора.

Судьи Конституционного суда относятся к более широкой системе, которая остается чрезвычайно уязвимой к манипуляциям со стороны Москвы или украинского класса миллиардеров. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в апреле 2019 года стало очевидно, что лояльные к Кремлю политики из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также другие пророссийские силы образовали нечестивый альянс с украинскими олигархами. Они преследуют общую цель сорвать европейскую интеграцию Украины.

Читайте такжеВенецианская комиссия подготовила для Рады шесть предложений для решения конституционного кризисаИменно жалоба лояльных к Кремлю депутатов привела к принятию скандального решения Конституционного суда аннулировать обязательное декларирование активов. Ряд подобных жалоб на другие важные реформы ждут рассмотрения. Поэтому есть серьезный риск, что Конституционный суд продолжит уничтожать весь антикоррупционный прогресс Украины после Революции Достоинства.

"Международные партнеры Украины теперь должны осознать, что страна предстала перед экзистенциальной угрозой для ее существования как демократии. Не будет преувеличением заявить, что последствия нынешнего конституционного кризиса такие же серьезные, как затруднительное положение страны в революционные времена массовых протестов и жестоких мер против них зимой 2013-2014 годов", - считает автор.

В те времена украинцы выходили на улицы в защиту основополагающих прав человека и европейских демократических ценностей. И активное участие Евросоюза им помогло. С 2014 года последовательным элементом политики ЕС в отношении Украины было уважение к давним стремлениям украинского народа жить в стране, где законы принимаются демократическим путем и применяются ко всем. Нынешний экзистенциальный кризис в Украине требует аналогичного подхода поддержки со стороны ЕС, который бы продемонстрировал детальное понимание вызовов, перед которыми страна столкнулась. Это нужно сделать в тесном сотрудничестве с США и МВФ. Фонд остается главным украинским донором.

Своим решением украинский Конституционный суд показал, что он не способен объективно и независимо выполнять свои функции. Его действия, а также статус и мотивы отдельных судей - достаточная причина для лишения решения за 27 октября какой-либо конституционной легитимности. 9 декабря в своем ответе на запрос президента Владимира Зеленского Венецианская комиссия жестко раскритиковала решение украинского Конституционного суда, а также указала на конфликт интересов в случае некоторых судей.

Читайте такжеЕвродепутат считает, что кризис вокруг КС - это вопрос парламента, а не президентаК сожалению, нет никакой возможности подать апелляцию на скандальное решение КСУ через имеющиеся законные каналы. Также фактически нет никаких шансов, что дело можно передать на рассмотрение Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Поэтому только украинский парламент может решить этот кризис. Это означает, что нужно будет одобрить закон, который позволит менять состав Конституционного суда.

Новые же судьи обязательно должны быть выбраны на основе жестких критериев. Очень важно, чтобы в процессе отбора принимали участие международные эксперты ради обеспечения прозрачности. Моделью может стать процесс назначения судей Высшего антикоррупционного суда Украины в 2018 году. Этот опыт может помочь Украине решить проблему и с КСУ.

Похоже, главным полем битвы конституционного кризиса будет украинский парламент. Президент Зеленский формально имеет большинство в Верховной Раде и может заключить союз с рядом меньших проевропейских партий". Однако, остается не известным, сколько депутатов на самом деле решат встать на сторону олигархических и лояльных к Кремлю интересов. Существует реальная угроза, что решающее количество парламентариев захотят заблокировать любые усилия решить нынешний кризис, который устроил КСУ.

Читайте такжеРада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование (видео)И вот здесь партнеры Украины на Западе включительно с Евросоюзом могут сыграть ключевую роль. Они могут показать отдельным депутатам, что отказ от участия в борьбе с деконструкцией украинской антикоррупционной системы будет иметь серьезные последствия. Многие украинские политики, продвигающие текущие усилия, нацеленные на сопротивление переходу к обществу с верховенством закона, имеют счета, собственность и бизнес в странах Евросоюзе. Брюссель таким образом может вводить персональные санкции против таких людей. Он не должен колебаться в применении таких инструментов в случае необходимости.

Конституционный кризис в Украине: что происходит

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что предложения президента прямо противоречат Конституции.

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отмечает, что решение Конституционного Суда Украины фактически позволяет совершать коррупционные правонарушения именно чиновникам.

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Перевод: Лесь Дымань