Среди госинститутов украинцы больше всего доверяют армии и президенту - опрос

Меньше всего респонденты доверяют судам и прокуратуре.

Среди государственных институтов украинцы больше всего доверяют армии и президенту.

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Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 22 по 30 октября.

По данным опроса, среди государственных институтов респонденты больше всего доверяют армии и президенту (более 60%). Кроме того, относительно высокий уровень доверия также имеют правительство (42%), Верховная Рада (41%) и Служба безопасности Украины (37%).

Согласно результатам исследования, в отношении всех других государственных институтов скорее преобладает недоверие.

Так, полиции доверяют 32% респондентов, не доверяют - 53%, Нацбанку - 28% и 45% соответственно, Государственной таможенной службе - 21% и 55% соответственно, Государственной налоговой службе - 21% и 52%, Минфину - 18% и 52%.

Меньше всего опрошенные украинцы доверяют судам (доверяют - 15%, не доверяют - 66%) и прокуратуре (доверяют 14%, не доверяют - 70%).

*** Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" с 22 по 30 октября среди 2 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.