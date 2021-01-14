Также председателю парламента рекомендуется направить его и альтернативный законопроект в Венецианскую комиссию.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту включить в повестку дня пятой сессии ВР проект закона о конституционной процедуре (№4533) и альтернативный к нему.

Об этом в Telegram-канале сообщила постоянный представитель парламента в Конституционном суде, заместитель главы парламентской рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

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"Комитет по вопросам правовой политики решил рекомендовать Верховной Раде Украины включить в повестку дня пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва проект закона о конституционной процедуре (№4533 от 21 декабря 2020 года) и альтернативный 4533-1, и рекомендовать председателю Верховной Рады направить их в Венецианскую комиссию для получения заключения", - написала Совгиря.

Реформирование КСУ

21 декабря во время пресс-конференции Совгиря, представляя этот законопроект, в частности, отметила, что им предлагается, чтобы Конституционный суд Украины принимал решение двумя третями от своего состава.

"Это 12 судей Конституционного суда. На сегодняшний день решения могут приниматься 10-ю судьями. Это меньше, чем две трети", - сказала Совгиря и пояснила, что две трети - это "и абсолютное большинство, которое требуется для того, чтобы мы понимали, что отмена определенного закона, признание его неконституционным является мотивированным, обоснованным и поддерживается значительным большинством судей Конституционного суда".

Кроме того, предусматривается возможность того, что отдельным судьям КС в процессе рассмотрения дел могут заявляться отводы. В таком случае количество голосов, необходимых для принятия решения, может быть уменьшено, но проголосовать за решение все равно должны не менее 10 судей.

Также предполагается, что КС будет рассматривать дела, как правило, по устной форме производства, что позволит обеспечить открытость и прозрачность в деятельности Конституционного суда.

Совгиря также пояснила, что по конституционным жалобам основная форма производства будет письменная, с возможностью перехода в устную форму производства, если вопрос, поднятый в конституционной жалобе, является общественно важным и резонансным.

Говоря о порядке формирования повестки дня КС, она заметила, что она формируется фактически "в ручном режиме". "На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда есть дела, к которым Конституционный суд не возвращался по полгода и больше, для их рассмотрения. Есть отдельные дела, которые слушаются 5-6 лет... Мы предлагаем, чтобы повестка дня Конституционного суда, на её формирование мог влиять не только председатель Конституционного суда, но и судьи Конституционного суда. и чтобы дела с определенной периодичностью обязательно включались в повестку дня и слушались судом", - пояснила Совгиря.

Законопроектом также предлагается ввести автоматизированный реестр актов суда и автоматизированное распределение дел между судьями КС-докладчиками. Совгиря также подчеркнула, что никаких оснований для изъятия актов из этого реестра быть не должно.

Также предлагается урегулировать вопрос о том, что КС не может выходить за пределы вопросов, поднятых в конституционном представлении.

Среди прочего, предусматривается, что определения и акты КС, то есть, решения и выводы должны быть основательными и мотивированными.

Кроме того, предлагается в законе о КС урегулировать основы дисциплинарного производства в отношении судей КС с возможностью урегулирования отдельных аспектов на уровне регламента КС. В частности, устанавливается, что вопрос дисциплинарного производства рассматривает комиссия по вопросам регламента и этики, которая действует в КС; определяются некоторые основания для инициирования дисциплинарного производства; определяют те, кто может инициировать такое производство, - совет судей, президент, народные депутаты, сами судьи КС.

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Автор: Татьяна Поляковская