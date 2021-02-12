В Украине впервые народному депутату объявлено о подозрении в неперсональном голосовании.

Народный депутат Украины лишится своих полномочий, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании, так называемом «кнопкодавстве», что является уголовным правонарушением.

Об этом в комментарии программе "ТСН" заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба парламента.

"Кнопкодаство - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовного процессуального кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически, автоматически", - отметил председатель парламента.

Разумков отметил, что на сегодняшний день места в сессионном зале на задних рядах, которые не закреплены за народными депутатами, и где, возможно, происходили такие позорные явления, отключены от системы "Рада".

"Надеемся, что в ближайшее время нам удастся привязать карточку депутата к конкретному месту. И мы фактически сможем видеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной нардеп", - рассказал Разумков.

Председатель парламента также добавил, что планируется дополнительно установить четыре камеры видеонаблюдения в зале пленарных заседаний.

"Программа максимум - перейти на новую систему "Рада" или ее аналоги, чтобы полностью исключить неперсональное голосование. Есть разные варианты, от сенсорных кнопок до отпечатка пальца. Но мне бы очень хотелось, чтобы кнопкодавство осталось в истории, и последние события только были в хрониках, а не в стенах парламента", - подчеркнул Разумков.

Вместе с тем он отметил, что в нынешнем созыве Верховной Рады кнопкодавство имеет единичный характер, но руководство парламента будет прилагать усилия, чтобы полностью избавиться от таких случаев.

Читайте такжеРегламентный комитет ВР отказался рассмотреть вопрос о "кнопкодавстве" при назначении Шкарлета - депутат

Кнопкодавство в Раде: как с ним борются

16 января 2020 года в Украине вступил в силу закон, которым введена уголовная ответственность за умышленное голосование на заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосование).

По данным Офиса генпрокурора, 21 февраля 2020 года народный депутат применил персональную электронную карточку другого депутата и путем нажатия кнопки "за" совершил вместо него голосование для принятия трех поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". По факту было начато первое уголовное производство из-за кнопкодавства в ВР.

Имя депутата не называлось, но движение "Честно" сообщило, что речь идет о "мажоритарщике" из Закарпатья Владиславе Поляке.

Сегодня, 12 февраля 2021 года, в Офисе генпрокурора проинформировали, что впервые в Украине народному депутату объявлено о подозрении в неперсональном голосовании.

Его вызвали в Офис генпрокурора на 11 февраля этого года для вручения уведомления о подозрении по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины. Однако депутат в прокуратуру не явился и о причинах неявки не сообщил. Письменное уведомление о подозрении для ознакомления и вручения направлено в Аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства, на электронный почтовый ящик и на другие известные стороне обвинения средства связи.

В случае доказательства вины народному депутату грозит наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (51 тыс. - 85 тыс. грн).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко