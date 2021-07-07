Он отметил, что, несмотря на пандемию и продолжение агрессии России против Украины, Киев "продемонстрировал готовность проводить реформы".

Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что ключевой частью международной повестки дня должна быть поддержка реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время конференции по вопросам реформ в Украине "Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье", которая проходит в Вильнюсе (Литва).

"Вместе нам необходимо послать четкий сигнал, что сильное евроатлантическое и европейское сообщество нуждается в сильной Украине. Украина играет очень важную роль в европейском и глобальном контексте, это большая страна. И она способна придать значительный толчок экономическому развитию Европы", - сказал Науседа.

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Он добавил, что стратегический интерес международного сообщества заключается в том, чтобы Украина была демократической и процветающей страной.

"Ключевой частью международной повестки дня должна быть поддержка реформ в Украине", - отметил президент Литвы.

Науседа подчеркнул, что, несмотря на пандемию и продолжение агрессии России против Украины, Киев "продемонстрировал готовность проводить реформы".

Президент Литвы также отметил необходимость повысить доверие украинцев к судебной и антикоррупционной системе в стране.

Он подчеркнул, что в рамках конференции необходимо, в частности, уделить особое внимание вопросу сотрудничества Европейского Союза с Украиной и реформам в сфере безопасности и оборонного сектора.

"Также нам нужно четкое видение того, каким образом Украина может сделать вклад в евроатлантическое сообщество, и сближаться с ЕС и НАТО", - сказал Науседа и добавил, что международное сообщество ожидает заверений в том, что последовательный процесс реформ в Украине продолжится.

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Автор: Татьяна Поляковская