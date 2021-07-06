Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации. Политики обсудили таможенную реформу в Украине.
Как сообщили в Офисе президента, для Украины очень важна поддержка международных партнеров по проведению реформ. Реформирование таможни – один из приоритетов Зеленского.
"Что касается таможенной реформы, то я не теряю надежды реформировать украинскую таможню, и это – один из моих приоритетов. Действительно, есть много вопросов относительно деятельности нашей таможни, сервиса и прозрачности таможенных процедур", – сказал президент.
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В то же время он подчеркнул, что украинская таможня меняется, а наполнение бюджета от ее работы увеличивается. Это свидетельствует о том, что некоторые процессы стали прозрачнее.
Генсек Кунио Микурия отметил важность поддержания стабильного процесса реформирования украинской таможни, в котором уже есть успехи.
Зеленский отметил, что Всемирная таможенная организация, членом которой Украина является с 1992 года, длительное время помогает нам в образовательных программах по подготовке специалистов для таможни. Но Украина хотела бы еще большей помощи.
"Мы говорим о системе подготовки специалистов, технологических процессов, поддержке по обеспечению прозрачности работы таможни", – пояснил глава государства.
Микурия выразил готовность предоставить экспертов Всемирной таможенной организации для методического сопровождения реформы. А также привлечь специалистов к подготовке и повышению профессионального уровня работников Государственной таможенной службы Украины.
Реформа таможни: что изменится
- Создание сети "открытых таможенных пространств". Это будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен и диджитализации таможенной системы.
- Криминализация контрабанды.
- Унифицирование таможенной ставки и тому подобное.
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