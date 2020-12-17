Фукс вспомнил, что последний раз разговаривал с Кернесом три дня назад.

Бизнесмен Павел Фукс рассказал о последних днях жизни мэра Харькова Геннадия Кернеса.

По его словам, еще две недели назад глава Харькова был бодрым. Об этом Фукс заявил "Стране".

Читайте такжеВ Харьковском горсовете прокомментировали смерть Кернеса"У него была нормальная речь, несмотря на трубку в горле. Мы обрадовались, что он воспарял, а потом через два дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет", - рассказал бизнесмен.

Фукс вспомнил, что в последний раз разговаривал с Геннадием три дня назад.

"Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колит и болит",- рассказал Павел.

Он уточнил, что похороны Кернеса состоятся на следующей неделе.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

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Автор: Ольга Робейко