Время прощания и похорон в горсовете Харькова сообщат позже.

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов отреагировал на смерть Геннадия Кернеса.

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«Сегодня ночью ушел мой друг, Человек бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет. Человек, который из серого и ветхого Харькова сделал город, в который едут со всей Украины за красотой, опытом управления, и за многим другим.

Не скажу сейчас ничего ни о дне похорон, ни об их месте - этот вопрос мы будем решать в ближайшие часы», - написал Терехов в своем Facebook.

На сайте Харьковского горсовета тем временем появилось официальное сообщение о смерти городского головы. Отмечается, что время прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Смерть Кернеса: что произошло

В ночь с 16 на 17 сентября Кернес был доставлен медицинским самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья. В клинике "Шарите" Геннадия Кернеса поместили в палату интенсивной терапии, где он проходил курс лечения от COVID-19.

За время, пока Геннадий Кернес находится на лечении за границей, горсовет несколько раз опровергал слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

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Автор: Дмитрий Захаров