При этом с датой пока еще определяются

Прощальная церемония с умершим в ночь на 17 декабря мэром Харькова Геннадием Кернесом состоится в Оперном театре.

Об этом сообщает Общественное.

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При этом с датой пока еще определяются

"Сейчас я не могу назвать четкой даты, когда мы организуем похороны. Но по всей видимости, это вторник, среда, максимум четверг следующей недели", – сказал на заседании секретарь городского совета Игорь Терехов.

Отпевание, пишут журналисты, пройдет в Благовещенском соборе, а прощание – в фойе Оперного театра.

Кернес умер: что известно

Ночью 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре.

У мэра был подтвержден COVID-19 и диагностировано двустороннее воспаление легких.

4 ноября Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.

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Автор: УНИАН