Кернес умер - стало известно, где пройдет прощальная церемония с мэром Харькова / Фото УНИАН
Прощальная церемония с умершим в ночь на 17 декабря мэром Харькова Геннадием Кернесом состоится в Оперном театре.
Об этом сообщает Общественное.
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При этом с датой пока еще определяются
"Сейчас я не могу назвать четкой даты, когда мы организуем похороны. Но по всей видимости, это вторник, среда, максимум четверг следующей недели", – сказал на заседании секретарь городского совета Игорь Терехов.
Отпевание, пишут журналисты, пройдет в Благовещенском соборе, а прощание – в фойе Оперного театра.
Кернес умер: что известно
- Ночью 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес скончался в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре.
- У мэра был подтвержден COVID-19 и диагностировано двустороннее воспаление легких.
- 4 ноября Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.
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