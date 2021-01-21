Кернес скончался 17 декабря в берлинской клинике.

Бизнесмен и друг покойного Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Павел Фукс рассказал о последних днях жизни чиновника, которого лечили от осложнений коронавируса в немецкой клинике "Шарите".

Об этом идет речь в интервью Фукса УП.

По его словам, он в последний раз разговаривал с Кернесом за три дня до его смерти.

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"Он говорил, что сердце болит... Он же все время говорил сложно, у него трубка была в горле и она ему мешала. Понимаете, у него ситуация была такая: все держалось-держалось, а потом – раз и ему вообще стало хорошо, он стал достаточно активным... Такая сильная активность у него пошла в конце ноября. Вот он был довольным, он радовался – у него был такой прилив. А потом бам - почки. И вот после почек он пошел на спад", - так описывает друг Кернеса его состояние в последние дни жизни.

Фукс добавил, что понял, что Кернес уже не вернется во время этого же разговора с ним.

"Где-то за три дня до смерти. Он говорил: "у меня сердце болит". Проблема была какая? Врачи коронавирус победили, у него уже не было никакого коронавируса. Но он разбудил другие заболевания...",- пояснил бизнесмен.

Он уточнил, что после выхода из комы Кернес был в сознании. Однако имел пробелы в памяти, временами не понимал, где находится.

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"Как его выводили из комы? Сначала выводили на полчаса, опускали лекарство, он просыпался. Врачи говорили, что ему нельзя резко возвращаться – сейчас начнет трезвонить, кричать. Поэтому это правда, что первый месяц его постепенно выводили из комы. А потом он телевизор смотрел, рядом с ним в палате лежал какой-то поляк, они общались. Он в палате не был один", - рассказал он.

Кернес умер: что известно о болезни и смерти городского головы Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" с сентября 2020 года.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря Кернеса похоронили в Харькове. До этого прошла церемония отпевания мэра Харькова в Благовещенском соборе и прощание в одном из театров города.

Закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее чем на 15-й день, человек, который исполняет его полномочия (секретарь горсовета), обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Харьковская прокуратура открыла уголовное производство из-за объявление Кернеса городским головой, когда тот еще лечился в Германии.

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Автор: Юрий Годован