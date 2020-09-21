В Харьковском горсовете подчеркнули, что жизни Кернеса ничего не угрожает.

В Харьковском горсовете сообщили, что состояние мэра города Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, и он может вскоре вернуться в Харьков.

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковского городского совета.

"Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков", - сказано в сообщении.

Также там опровергли фейки, распространяющиеся в сети интернет, об уверенности команды Кернеса в его умышленном заражении коронавирусом, к которому якобы причастны председатель Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел.

"Харьковский городской совет официально заявляет: такую ​​версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть. Эта попытка не удалась", - отметили в горсовете.

Болезнь Кернеса: что известно

На прошлой неделе стало известно, что у городского головы Харькова Геннадия Кернеса подтвердили COVID-19 и вызванное им двустороннее воспаление легких. Его госпитализировали в одну из харьковских больниц.

14 сентября некоторые СМИ сообщили, что Кернес якобы находится в коме после обнаружения COVID-19. Впоследствии в горсовете опровергли эту информацию.

Бизнесмен Павел Фукс сообщил, что ночью 17 сентября Кернеса доставили в немецкую клинику «Шарите».

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Автор: УНИАН