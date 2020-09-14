Является ли кома искусственной или это следствие тяжести заболевания, источники не сообщили.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом и впал в кому.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на источники в Офисе президента.

По их данным, COVID-19 у него протекает в крайне сложной форме. Кернеса госпитализировали в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких.

По данным источников в ОПУ и Харьковской мэрии, Кернес находится в коме. Но является ли кома искусственной или это следствие тяжести заболевания, источники не сообщили.

Кернес перестал появляться на публике: что известно

Кернес не появляется на публике около трех недель - в последний раз он принимал участие в публичных мероприятиях в День города, 23 августа.

Утром 11 сентября у здания 17-й городской больницы журналисты заметили автомобиль Toyota с номерами "0202" - такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и оцепление.

61-летний Геннадий Кернес один из претендентов на пост Харьковского городского главы на очередных местных выборах 25 октября 2020 года. Летом 2020 года он заявил, что идет на выборы вместе с партией "Блок Кернеса - Успешный Харьков". В случае победы Кернес в третий раз будет мэром Харькова.

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Автор: УНИАН