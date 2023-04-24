Зеленский после встречи подчеркнул, что эти переговоры были "как всегда содержательными".

В понедельник, 24 апреля, президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, которая прибыла в Украину с официальным визитом, военную помощь и восстановление нашей страны, а также санкции против России и привлечение Москвы к ответственности за совершенные в Украине преступления.

На совместном брифинге в Житомире Каллас отметила, что это ее первый визит в Украину как главы нового правительства Эстонии, передает корреспондент УНИАН.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Эстонию за решение передать Украине все имеющиеся гаубицы калибра 122 мм и 155 мм, а также за помощь в лечении и протезировании украинских военных. Он отметил, что в пересчете на душу населения помощь для Украины от Эстонии - одна из крупнейших в мире.

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"Наши переговоры как всегда содержательны. Мы успели обсудить весь спектр вопросов, которые имеют значение именно сейчас, в первую очередь, наши возможности на передовой...", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас всем партнерам необходимо быть максимально быстрыми в оказании помощи Украине, в частности в поставках оружия.

Он уточнил, что обсудил с премьером Эстонии восстановление Украины, санкции против России и привлечение РФ к ответственности за совершенные в Украине преступления.

По словам Каллас, они с Зеленским также обсудили движение Украины к полноправному членству в Евросоюзе и НАТО. Она в очередной раз подчеркнула, что поддерживает евроинтеграционное и евроантлантическое стремления Украины.

Также премьер Эстонии добавила, что Украина "серьезно относится" к семи рекомендациям, необходимым для сохранения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и дальнейшего перехода к переговорам о присоединении, и активно работает над выполнением этих шагов.

Помощь Эстонии Украине во время войны

Правительство Эстонии поддержало Украину в предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС. Кроме того, с первых дней полномасштабного вторжения Эстония направляла Украине гуманитарную и военную помощь.

Также Эстония участвует в восстановлении Украины, в частности объектов инфраструктуры в Житомирской области.

19 января 2023 года правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура передать Украине пакет военной помощи, который содержит дальнобойное и противотанковое вооружение, а также снаряды на общую сумму 113 миллионов евро.

В Кабинете министров Эстонии отметили, что с учетом нового пакета общий объем эстонской помощи Украине увеличился до 370 миллионов евро, то есть чуть более 1% ВВП этой страны.

Впоследствии Эстония заявила о передаче Украине всех своих гаубиц калибра 155 мм.

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