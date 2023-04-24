Премьер Эстонии выступает за международный трибунал.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что любой гибридный трибунал позволит президенту России Владимиру Путину, главе российского МИД Сергею Лаврову и другим российским чиновникам избежать ответственности за преступление агрессии против Украины. Создание такого трибунала поддерживают Соединенные Штаты Америки.

"Мы поддерживаем международный трибунал по расследованию преступления агрессии, военные преступления могут рассматриваться международным уголовным судом или судами в Украине, потому что это здесь совершалось... Но любой гибридный трибунал позволит Путину, Лаврову и другим (российским чиновникам - УНИАН) избежать ответственности", - отметила она на брифинге в Житомире, передает корреспондент УНИАН.

Каллас подчеркнула, что преступление агрессии против другого государства - это преступление, которое совершают лидеры, и именно их надо привлечь к ответственности.

Видео дня

"Я очень активно выступаю за международный трибунал в очень четком формате, который позволит привлечь к ответственности лидеров России. Тех, кто принял решение атаковать Украину. Без привлечения к ответственности лидеров не будет никаких побед", – сказала премьер Эстонии.

Трибунал для России - что надо знать

Сейчас обсуждается несколько вариантов создания трибунала, который будет судить российских топ-чиновников за преступление агрессии против Украины. Один из них - так называемый гибридный или интернационализированный трибунал на основе юрисдикции Украины и международного права с привлечением судей из других стран. Вашингтон считает гибридный суд, который будет базироваться на судебной системе Украины, лучшим вариантом.

В то же время украинские власти считают недопустимой идею создания "гибридного трибунала" для расследования российских преступлений в Украине, потому что он не дает гарантий снятия неприкосновенности с руководства страны-террориста.

Вас также могут заинтересовать новости: