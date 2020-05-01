Зеленский поблагодарил украинцев за соблюдение карантина и рассказал, что будет дальше

Из карантина Украина будет выходить постепенно, а для поддержки экономики запустят немало программ.

Через десять дней, 11 мая, Украина начнет постепенно выходить из карантина, который был введен 12 марта для недопущения распространения нового коронавируса COVID-12. И именно благодаря карантину в Украине не произошло массового заражения людей.

Об этом во время видеообращения 1 мая сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Вы находитесь на карантине уже больше месяца. И это позволило нам сбить первую волну заболевания. Я очень вами горжусь. Спасибо каждому украинцу за вашу выдержку и терпение. Но не расслабляемся и боремся с COVID-19 далее. Важным приоритетом этой борьбы является обеспечения страны всем необходимым. Мы обеспечили регулярную доставку в Украину грузов со всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Нам также удалось быстро развернуть производство экспресс и ПЦР-тестов, многоразовых защитных костюмов, мы смогли изготавливать до миллиона масок на сутки. Я знаю, что карантин принес немало трудностей бизнеса и гражданам. Мы делаем все, чтобы хоть чуточку облегчить вам жизнь", - сказал глава государства.

Президент напомнил о мерах, которые внедряются для поддержки экономики:

Программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. В целом на нее запланировано до 30 млрд грн.

6 млрд грн направлено на увеличение минимального пособия по безработице.

ФЛП первой и второй групп смогут получить помощь на ребенка в возрасте до десяти лет.

"Впереди майские выходные. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. Но как быстро это произойдет – зависит только от вас", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Кабмин ввел карантин 11 марта. На сегодня он действует до 11 мая.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 мая, министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал смягчение карантинных мероприятий с 11 мая.

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