По его словам, парламентарии хотят "отменить геноцид имени Шмыгаля".

Группа народных депутатов обратится в Конституционный суд относительно карантина выходного дня.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

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"45 депутатов обращаются в Конституционный суд с требованием отменить геноцид имени Шмыгаля под названием "карантин выходного дня", - написал он.

Дубинский также опубликовал фото подписных листов к конституционному представлению с перечнем депутатов, которые под ним подписались.

Это представление относительно конституционности отдельных положений постановления Кабинета министров от 22 июля № 641 "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" с изменениями.

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение о введении с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни до ограничений, предусмотренных в будни, добавляется запрет на работу кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и др.

Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветеринарным аптекам, медицинским учреждениям, АЗС.

В ВР зарегистрирован проект постановления о рекомендациях правительства отменить карантин выходного дня.

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Автор: Татьяна Поляковская