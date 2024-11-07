Также Песков прокомментировал обещание Трампа завершить войну.

В Кремле назвали слова будущего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что он может закончить войну в Украине за 24 часа, "некоторого рода преувеличением".

Напомним, во время президентских дебатов Камала Харрис сказала Дональду Трампу, что кремлевский правитель "съел бы его на обед, даже не закусывая", пока он думает, что они друзья. Пескова попросили прокомментировать эти слова. "Путин не ест людей", - сказал он журналистам.

Также пресс-секретаря Путина спросили, были ли уже официальные контакты между Москвой и командой Трампа. "Нет. Почему мы должны связываться с ними?".

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Выборы в США

Напомним, что на президенских выборах одержал победу Дональд Трамп. Его уже поздравили действующий американский лидер Джо Байден и оппонентка Камала Харрис.

Трамп постоянно уверял избирателей, что сможет завершить войну в Украине всего за 24 часа. Он говорил, что сделает это еще до того, как зайдет в Белый дом.

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел первый телефонный разговор с Трампом. По его словам, политики договорились поддерживать тесный диалог.

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