Она также провела разговор с Трампом и пообещала ему помощь в переходный период.

Вице-президент США Камала Харрис, которая была кандидатом в президенты от демократов, признала поражение на выборах. Она отметила, что результат выборов был не тем, "чего мы хотели и за что мы боролись".

"Мы должны принять результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я пообещала ему помощь с переходом власти и что мы сделаем это мирным способом", – сказала она, выступая возле Говардского университета в Вашингтоне.

Харрис отметила, что передача власти мирным путем отличает демократию от автократии. Кандидат в президенты также добавила, что граждане должны быть преданы не определенной партии или политику, а Конституции страны.

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"Хотя я признаю поражение в этих выборах, я не отказываюсь от борьбы, которая питала эту кампанию. Борьбу за свободу, справедливость, возможность и достоинство всех людей, за идеалы в основе нашей страны, которые отражают лучшее в Америке. От этой борьбы я никогда не откажусь", – подчеркнула Камала Харрис.

Выборы в США 2024: ключевые моменты

5 ноября в США состоялись президентские выборы. За пост соревновались демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Последний и получил преимущество, поэтому станет следующим президентом Соединенных Штатов.

Его уже поздравили несколько иностранных лидеров. С Трампом говорили, в частности, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин.

Также Трампа поздравил с победой на выборах действующий президент США Джо Байден. Он пригласил своего предшественника, а теперь и преемника в Белый дом для обсуждения переходного периода. Сотрудники согласуют дату встречи "в ближайшее время".

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