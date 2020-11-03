В Конституционном суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют России, и ее возглавляет председатель суда Александр Тупицкий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель президента Украины в Конституционном суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил во время выступления в Верховной Раде.
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По его словам, "Российская Федерация с помощью своих агентов влияния в Украине, в том числе представленных в нашем парламенте, инициировала в КС признание неконституционными базовых, основополагающих законов, которые стали основой евроатлантической интеграции Украины, а именно - антикоррупционных законов".
Как отметил Вениславский, через "подконтрольные политические силы" в Украине было внесено соответствующее представление в КС.
Вениславский заявил, что "в Конституционном суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют РФ. Возглавляет эту группу председатель Конституционного суда".
Он заявил, что еще в 2014 году Тупицкий, когда КС признал неконституционным постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым о проведении референдумов, "выступал за то, что Конституционный суд не имеет права давать оценку конституционности постановления ввиду международных договоров Украины". При этом тогда Тупицкий выступил с отдельным мнением, отметил представитель президента в Конституционном суде.
Вениславский призвал судей КС, которые голосовали "за позорное решение", подать в отставку.
"Если они этого не сделают, это сделает парламент. А если парламент этого не сделает, это может сделать улица", - заявил он.
Конституционный суд против антикоррупционной реформы
- 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.
- В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.
- 28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.
- 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.
- 28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
- Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
- Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
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