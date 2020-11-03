Представитель президента дал оценку составу КСУ.

В Конституционном суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют России, и ее возглавляет председатель суда Александр Тупицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель президента Украины в Конституционном суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил во время выступления в Верховной Раде.

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По его словам, "Российская Федерация с помощью своих агентов влияния в Украине, в том числе представленных в нашем парламенте, инициировала в КС признание неконституционными базовых, основополагающих законов, которые стали основой евроатлантической интеграции Украины, а именно - антикоррупционных законов".

Как отметил Вениславский, через "подконтрольные политические силы" в Украине было внесено соответствующее представление в КС.

Вениславский заявил, что "в Конституционном суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют РФ. Возглавляет эту группу председатель Конституционного суда".

Он заявил, что еще в 2014 году Тупицкий, когда КС признал неконституционным постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым о проведении референдумов, "выступал за то, что Конституционный суд не имеет права давать оценку конституционности постановления ввиду международных договоров Украины". При этом тогда Тупицкий выступил с отдельным мнением, отметил представитель президента в Конституционном суде.

Вениславский призвал судей КС, которые голосовали "за позорное решение", подать в отставку.

"Если они этого не сделают, это сделает парламент. А если парламент этого не сделает, это может сделать улица", - заявил он.

Конституционный суд против антикоррупционной реформы

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ.

В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

28 июля КСУ признал неконституционным указ президента Украины от 16 апреля 2015 года о назначении Артема Сытника директором НАБУ. По мнению авторов представления - 51 народного депутата, тогдашний глава государства Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил запрет на узурпацию государственной власти. Также, утверждали депутаты, указ противоречит положениям Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

28 октября из-за решения КСУ Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Надя Пришляк