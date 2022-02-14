Глава Чечни заявил, что якобы "любит Украину и ее добрый народ" и напомнил об "одном народе, общей культуре и религии".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Владимиру Зеленскому и призвал выполнить Минские соглашения, чтобы "избежать необратимые последствия".

В своем Telegram-канале он обратился к украинцам, заявив, что "любит Украину и ее добрый народ", напомнил об "одном народе, общей культуре и религии".

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины", — написал Кадыров.

Он назвал "неукоснительное выполнение положений, прописанных в Минских соглашениях, первым важнейшим шагом не только в вопросе урегулирования противостояния между Москвой и Киевом, но и в теме снижения общей напряженности". Также политик призвал Зеленского "как гаранта конституции и безопасности своего народа сделать все от него зависящее, чтобы установить мир и избежать кровопролития".

Также Кадыров признался в любви к Украине и ее народу, и напомнил пропагандистские заявления о "братской России".

"Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией", — заявил он.

Также глава Чечни отметил, что никогда не поверит в то, что украинцы "считают себя частью западного мира с ее русофобской истерией".

В заключение глава Чечни который на то, что украинский народ восстановит историческую справедливость без помощи извне.

"Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!" - подчеркнул он.

Напомним, как писал УНИАН, ранее Кадыров заявил, что на месте президента России он "давно забрал бы Украину, направил туда войска и навел там порядок", отметив, что Киев находится под контролем США. Если украинцы не хотят сами противостоять этому, то Москве нужно принимать меры и присоединять страну, считает политик.

Минские соглашения: что известно

Напомним, весной 2014 года боевики захватили часть Донецкой и Луганской областей Украины и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Россия поддержала боевиков, и на часть Донбасса вторглись ее войска.

Для урегулирования конфликта были подписаны Минские соглашения, которые, в частности, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелого вооружения и проведение выборов.

Россия не признает, что является стороной конфликта, и утверждает, что на Донбассе нет ее военных. Украина, в свою очередь, настаивала на том, что выборы на части Донбасса невозможны, пока территория оккупирована.

В конце января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Минские соглашения были "подписаны под дулом", и Украина не намерена их выполнять.

Позже президент РФ Владимир Путин обратился к властям Украины с требованием выполнять Минские договоренности и процитировал российскую поговорку: "...нравится – не нравится. Терпи, моя красавица!".

Глава украинского государства Владимир Зеленский ответил на слова российского коллеги.

"...Украина действительно красавица, по поводу "моя" – мне кажется, это уже перебор", – заявил президент.

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