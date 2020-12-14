Он отмечает, что предметно обсуждать этот вопрос будет смысл тогда, когда, в частности, будут какие-то представления премьера на вакантные должности.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко относительно возможных кадровых изменений в правительстве отмечает, что они "вероятно, могут быть".

Читайте такжеКабмин согласовал увольнение трех глав ОГА: кто попал "под раздачу"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о том, что якобы завтра должно состояться заседание фракции "СН" по кадровым ротациям в правительстве, Корниенко отметил, что сейчас речь идет только о возможном проведении такого заседания.

На вопрос, будут ли вероятно кадровые изменения в правительстве, Корниенко ответил: "Вероятно, могут быть".

В то же время, на уточнение, о ком именно может идти речь, и могут ли это быть министры энергетики и образования, депутат сказал: "Я не буду комментировать то, чего нет. Когда будут или заявления об отставке кого-либо, или представления премьера на вакантные должности, тогда будем говорить".

В то же время, на вопрос, видит ли он сейчас необходимость смены министра здравоохранения Максима Степанова, депутат отметил, что вопрос увольнения Степанова уже стал "очередной историей".

Вероятные кадровые изменения в Кабмине

11 декабря заместитель председателя фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что на пленарной неделе с 15 по 18 декабря ВР может рассмотреть целый ряд кадровых вопросов.

По кадровым вопросам он отметил, что их "сейчас обсуждается целая пачка".

"Назначения: министр образования (кандидат: и.о. Шкарлет), вице-премьер-министр энергетики (кандидат: Витренко). На эти назначения активно считают голоса. Ну, и ротации министров: министр Кабинета министров, министр ветеранов и, говорят, шатается кресло министра экологии", - отметил Железняк.

При этом, отмечает он, министр здравоохранения Максим Степанов "пока останется на своем месте как минимум до конца локдауна".

Сегодня, 14 декабря, в ходе брифинга председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что два-три министра имеют шансы покинуть должности в правительстве.

Отвечая на вопросы журналистов относительно возможной отставки некоторых министров по решению парламента, Разумков отметил, что пока никаких проектов постановлений по этому вопросу не зарегистрировано. "Будет постановление - будем рассматривать", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день "есть два-три министра, которые имеют шансы" покинуть должности. "Но какие - посмотрим. И шансы могут быть как реализованы, так и нет", - добавил Разумков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская