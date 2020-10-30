По словам главы партии "Слуга народа", решение о кадровых изменениях не связано с результатом партии на местных выборах.

Офис президента готовится к кадровым перестановкам в руководстве областных государственных администраций.

Соответствующей информацией в эфире "Право на власть" поделился глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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"Я за Офис не могу сказать, это отдельная ветвь власти, но насколько я проинформирован, то есть проекты кадровых решений. Вскоре они будут обнародованы. Там, где по системе показателей за год нет серьезных подвижек у глав ОГА, там, я думаю, решения будут приняты", - отметил он.

При этом, по словам Корниенко, решение о кадровых изменениях не связано с результатом "Слуги народа" на местных выборах.

Кадровые перестановки: что известно

Ранее СМИ сообщили, что в Офисе президента уже после местных выборов 25 октября могут произойти кадровые изменения. Так, первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова могут сменить на Кирилла Тимошенко. Кроме того, своего кресла может лишиться и другая заместитель главы ОП Юлия Ковалив. Ее место хотят отдать экс-министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

В октябре президент Владимир Зеленский назначил экс-замруководителя офиса главы государства Анну Коваленко председателем Черниговской областной государственной администрации, уволив с этой должности Андрея Прокопенко.

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Автор: Денис Прядко