Статью убрали без информирования потерпевших.

Из материалов дела о нападении на журналистов проекта расследований "Схемы" экс-главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером и несколькими его подчиненными исчезла статья 146, которая трактует инцидент как уголовное преступление, а не проступок.

Об этом в Facebook сообщила автор проекта журналистских расследований "Схемы" Наталья Седлецкая.

Она уточнила, что статью убрали без информирования потерпевших.

Также журналистка возразила, что ключевые доказательства не приобщили к делу, потому что адвокат якобы не передал их правоохранителям.

Читайте такжеДело против экс-главы правления "Укрэксимбанка" отправили в суд без ключевых доказательств – "Схемы""Адвокат "Схем" согласился со следствием, что видеозапись и аудиозапись инцидента лучше приобщать через судебное определение о временном доступе к этим данным, вместе с носителями. Чтобы у адвокатов Евгения Мецгера не было оснований потом обжаловать законность получения и приобщения этих доказательств в суде. Это была тактика, выбранная следствием, с которой согласилась защита", – пояснила журналистка.

Однако прокуроры получили отказ следственного судьи о получении доступа к записям и не сообщили об этом потерпевших.

"Хотя адвокат спрашивал об этом следователя чуть ли не каждый день по телефону и в переписке. В публичном реестре также нет этого постановления. Фактически от нас скрыли эту информацию вплоть до завершения расследования", – ответила Седлецкая.

Журналистка добавила, что до завершения расследования остается четыре дня.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке

4 октября во время интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам программы "Схемы" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

"Укрэксимбанк" заявил, что насилия в отношении съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей".

Позже журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий председателя правления "Укрэксимбанка".

Мецгеру и Пикалову вручили подозрения по частям 1 и 3 статьи УК о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и в незаконном лишении свободы человека. Третьим подозреваемым по делу является директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов - по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины – Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

11 октября Голосеевский райсуд Киева избрал Евгению Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения избрана и заместителю Мецгера Владимиру Пикалову. Срок действия мер пресечения для обоих подозреваемых - до 5 декабря.

Позже на своей странице в Facebook Мецгер сообщил, что сегодня написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк.

Автор: Яна Ставская