Обвинительный акт по делу нападения на журналистов "Схем" направлен в суд для рассмотрения по существу.

Дело против бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" и трех его подчиненных передано в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook, направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".

"Действия бывшего председателя правления (Евгения Мецгера – УНИАН) и его пресс-секретаря квалифицированы по ч. ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины – незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.

Действия двух других сотрудников банка, а именно руководителя Департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка квалифицированы по ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины, то есть незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения; умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

"Обвинительный акт сегодня направлен в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 4 октября 2021 года журналисты программы "Схемы" осуществляли запись интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером в помещении этого банковского учреждения. Во время записи руководство банка дало указание отобрать у журналистов камеры, уничтожить видеозаписи интервью и запретить дальнейшую съемку.

Автор: Дмитрий Хилюк