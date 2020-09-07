Расследованием обстоятельств Иловайской трагедии бесспорно установлены нарушения Россией договоренностей о предоставлении гуманитарного коридора для отхода украинских военных из окружения в районе Иловайска.

Офис генерального прокурора в ближайшее время планирует передать в Офис прокурора Международного уголовного суда еще одно сообщение относительно событий под Иловайском в 2014 году.

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Об этом в интервью Радио Свобода сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли установить новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей относительно "зеленого коридора" для отхода украинских сил под Иловайском, Мамедов отметил, что информация о собранных доказательствах совершения вышеуказанных военных преступлений передана в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) для решения вопроса об открытии производства.

"В ближайшее время к МУС будет передано еще одно сообщение относительно тех событий", - добавил он.

Мамедов также сказал: "Доказательства ведения агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма предоставлены также в Международный суд ООН и в Европейский суд по правам человека. Расследованием обстоятельств Иловайской трагедии бесспорно установлены нарушения РФ и высшим военным командованием договоренностей о предоставлении гуманитарного коридора для отхода украинских военных из окружения в районе Иловайска".

Иловайская трагедия: как это было

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен.

Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.

21 августа 2020 года в Офисе генпрокурора заявили, что единственным фактором, который привел к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия Вооруженных сил РФ.

Отмечается, что по результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Эти лица объявлен в розыск.

Кроме того, в суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица, а приговорам украинских судов 35 человек уже осуждены, в частности 13 граждан РФ, в том числе трое военнослужащих ВС РФ.

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Перевод: Таня Поляковская