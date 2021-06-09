В Украине планируют повысить пенсионный возраст до 61 года. Соответствующий законопроект депутаты от "Слуги народа" на минувшей неделе зарегистрировали в Верховной Раде. В парламенте выступают против искусственного повышения пенсионного возраста.

Повышение пенсионного возраста — это шаг, на который идет власть, чтобы закрыть дыры в бюджете и рассчитаться с долгами перед международными кредиторами.

Об этом заявил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица и подчеркнул, что его депутатская группа не будет голосовать за законопроект № 5566, который увеличивает возраст выхода на пенсию до 61 года.

«Власть хочет заставить украинцев работать почти до конца жизни! В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который увеличивает пенсионный возраст до 61 года. И это при средней продолжительности жизни в Украине 66 лет для мужчин и 76 лет для женщин! Повышение пенсионного возраста — это шаг, на который идет власть, чтобы закрыть дыры в бюджете и рассчитаться по кредитам. Однако от этого страдают простые украинцы. Депутатская группа «Партия «За майбутнє» в Верховной Раде будет выступать против принятия этого законопроекта. Украине нужна комплексная стратегия пенсионной реформы, которая будет предусматривать увеличение пенсий и гарантии медицинской и социальной защиты. Власть должна думать, в первую очередь, о людях — заниматься экономикой и борьбой с коррупцией, вместо того, чтобы искусственно повышать пенсионный возраст!" - заявил Палица.

Он подчеркнул, что правительство должно подготовить комплексную реформу пенсионного обеспечения украинцев с учетом реальной экономической ситуации в стране. Палица отметил:

Перед тем, как повышать пенсионный возраст по примеру Европы, сначала необходимо ввести в Украине европейские пенсии. Не говоря уже о европейской продолжительности жизни, которая напрямую зависит от качества медицинских услуг, социальных стандартов и экологической ситуации.

По словам народного депутата, власть должна вместо повышения пенсионного возраста ввести дополнительный страховой стаж от превышения возраста выхода на пенсию после 60 лет, который обязательно должен индексироваться.

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Автор: Иван Бойко