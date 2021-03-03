Харьковская городская комиссия по техногенной и экологической безопасности (КТЭБ) обратилась к Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с просьбой прекратить деятельность коксового завода «Новомет», ранее известного как «Коксохим».

Об этом заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.

«Мы в своем решении обращаемся к Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с просьбой остановить деятельность «Коксохима». Сегодня другого выхода у нас с вами не существует. Я понимаю, что это рабочие места, но такая безответственность, которая у нас сегодня есть со стороны руководителей «Коксохима», – недопустима», - подчеркнул Терехов.Читайте такжеХарьковские власти требуют остановить работу "Коксохима", который травит горожан (видео)

По его словам, руководство завода ранее отказалось установить фильтрационные установки, а также проигнорировало приглашение на городскую КТЭБ.

Напомним, добиться остановки деятельности завода пытался и экс-мэр Харькова Геннадий Кернес.

«Я сегодня говорил с директором предприятия и говорил, или они будут платить зарплату и работать, как для всех будет удобно, поставят новые фильтры и так далее. Никто не даст обидеть горожан, проживающих примерно на той территории. Мы будем способствовать каждому шагу, чтобы мы этот вопрос разрулили. Я вообще считаю, что «Коксохим» надо деть куда-то из города», - сказал Кернес на сессии горсовета, прошедшей 19 августа 2019 года.

6 января 2021 года вступило в силу решение Харьковского окружного административного суда о запрете на производство кокса и каменноугольной смолы на территории «Коксохима». Предполагается, что этот запрет будет действовать до тех пор, пока предприятие не получит разрешение на выбросы в атмосферу.

Позднее СМИ сообщали, что, несмотря на решение суда, завод продолжил работу.

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Автор: УНИАН