Кулеба объяснил, почему Украина не реагирует на протесты в российском Хабаровске

Кулеба также ответил на замечание журналистов, что в Хабаровске якобы живет много этнических украинцев.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что станет комментировать события в России только в случае, когда они непосредственно будут связаны с украинскими интересами.

Об этом он рассказал в интервью Главком.

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«На днях был оглашен приговор историку Дмитриеву, который является исследователем трагедии в Сандармохе, где было расстреляно украинское Возрождение, по сути, элита нашей нации 20-30-х годов. Я прокомментировал это непосредственно, поскольку это касается Украины, истории, ее сокрытия и сокрытие фактов Красного террора», - напомнил министр.

Кулеба также ответил на замечание журналистов, что в Хабаровске якобы живет много этнических украинцев.

«Если я буду считать критерием для комментирования потенциальное украинское происхождение жителей Хабаровского края, то тогда, в принципе, мы должны заявить права на республику Зеленый Клин и требовать возврата нам территорий, исторически заселенных украинцами», - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что он за то, чтобы быть проактивными, однако сохранять здравый смысл в этом вопросе тоже важно.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Хабаровске прошли новые протесты в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. К привычным лозунгам «Свободу!» участники митинга добавили «Путина в отставку!».

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