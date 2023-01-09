Правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь.

Киев просил Тбилиси передать ему комплексы "Бук", которые Украина предоставила Грузии во время войны с Российской Федерацией в 2008 году.

Об этом заявил во временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в своей статьи. Он рассказал, что Киев откровенно сообщает о необходимости в вооружении еще с начала вторжения РФ.

"Украинская сторона будет последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов, а также откровенно заявляла о жизненной необходимости в вооружении в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину", - отметил дипломат.

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По словам Касьянова, Украина также просила передать и противотанковые комплексы Javelin, которые Грузия получила от США. Более того, Штаты не только одобрили подобный шаг, но и предлагали заменить их на более новые комплексы.

"Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказался предоставлять военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ", - подытожил он.

Война в Украине: заявления Грузии

25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его государство не присоединится к западным санкциям против России – ни финансовым, ни экономическим. Он подтвердил эту позицию 3 апреля.

Как писал Die Welt Грузия боится, что станет следующей жертвой Путина. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Грузия с оккупированными Россией территориями Южной Осетии и Абхазии может объединиться с РФ только как одно государство.

В конце декабря Гарибашвили отмечал, что официальный Тбилиси достаточно делает для поддержки Украины.

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